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Фавр – о разгроме от Баварии: Мы не испугались – они просто сильнее

09:41 29 Читати українською
Фавр – о разгроме от Баварии: Мы не испугались – они просто сильнее
Люсьен Фавр / Kicker

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал разгромное поражение от Баварии (0:4) в 11-м туре Бундеслиги.

17’ Роберт Левандовски
48’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
80’ Матс Хуммельс
 
17’ Роберт Левандовски
48’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
80’ Матс Хуммельс

"Бавария была намного лучше нас. Они превосходили нас в темпе, работе с мячом, технике, передачах. Мы не испугались, просто Бавария была сильнее.

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Многих наших игроков просто не было видно в игре. Это было ужасно. Такое поражение – это огромное разочарование для нас", – цитирует Фавра Sky Sports.

Напомним, что дортмундская команда продолжила свою серию грандиозных провалов на Альянц Арене. Последние три встречи принципиальных соперников в Мюнхене завершилась со счетом 4:0, 5:0 и 6:0 в пользу хозяев.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Люсьен Фавр Люсьен Фавр Бавария - Боруссия Дортмунд Бавария Бавария
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