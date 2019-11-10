Фавр – о разгроме от Баварии: Мы не испугались – они просто сильнее

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал разгромное поражение от Баварии (0:4) в 11-м туре Бундеслиги.

"Бавария была намного лучше нас. Они превосходили нас в темпе, работе с мячом, технике, передачах. Мы не испугались, просто Бавария была сильнее.

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Многих наших игроков просто не было видно в игре. Это было ужасно. Такое поражение – это огромное разочарование для нас", – цитирует Фавра Sky Sports.

Напомним, что дортмундская команда продолжила свою серию грандиозных провалов на Альянц Арене. Последние три встречи принципиальных соперников в Мюнхене завершилась со счетом 4:0, 5:0 и 6:0 в пользу хозяев.

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