Баварія – Борусія Д – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Баварія розгромила дортмундську Борусію в матчі 11-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Борусія Д.

Мюнхенці не залишили шансів своєму принциповому супернику. Одним з головних героїв матчу став Роберт Лєвандовскі, який вже на 7-й хвилині своїм забитим голом встановив рекорд Бундесліги – поляк забиває в 11 матчах поспіль. Баварія домінувала на всіх ділянках футбольного поля, а підопічні Люсьєна Фавра в першому таймі не спромоглися створити хоч якусь серйозну небезпеку біля воріт Нойєра.

Лєвандовскі встановив історичне гольове досягнення у матчі проти Борусії Д

В другому таймі домінування господарів продовжилося. Баварія забила ще три голи – Гнабрі, Лєвандовскі та автогол Хуммельса оформили розгромну поразку "джмелів", які ніяк не можуть перервати свою серію невдач на Альянц Арені.

Після цієї перемоги Баварія набрала 21 очко та піднялася на третє місце Бундесліги. Борусія з 19 пунктами опустилася на п'яту сходинку турнірної таблиці.

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