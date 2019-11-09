Баварія – Борусія Д – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Мюнхенці не залишили шансів своєму принциповому супернику. Одним з головних героїв матчу став Роберт Лєвандовскі, який вже на 7-й хвилині своїм забитим голом встановив рекорд Бундесліги – поляк забиває в 11 матчах поспіль. Баварія домінувала на всіх ділянках футбольного поля, а підопічні Люсьєна Фавра в першому таймі не спромоглися створити хоч якусь серйозну небезпеку біля воріт Нойєра.
В другому таймі домінування господарів продовжилося. Баварія забила ще три голи – Гнабрі, Лєвандовскі та автогол Хуммельса оформили розгромну поразку "джмелів", які ніяк не можуть перервати свою серію невдач на Альянц Арені.
Після цієї перемоги Баварія набрала 21 очко та піднялася на третє місце Бундесліги. Борусія з 19 пунктами опустилася на п'яту сходинку турнірної таблиці.