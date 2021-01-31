Залаегерсег та Пакш влаштували справжнє результативне божевілля у матчі 18-го туру угорської першості. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 18-й тур

Залаегерсег – Пакш – 4:4

Голи: Сепе, 6, Фаворов, 46, Бабаті, 78, Кенівеш, 83 – Богнар, 30, Ган, 37, Сабо, 74, Папп, 90+4

Нереалізований пенальті: Ган, 58

Залаегерсег вже на перших хвилинах вийшов вперед у рахунку завдяки голу Сепе. Втім, Пакш до перерви вийшов вперед завдяки Богнара та Гана. Одразу по перерві Фаворов зрівняв рахунок.

Ференцварош знову не зміг перемогти у 2021 році – Харатін не реалізував пенальті, підвівши Реброва

Ган знову міг вивести Пакш вперед, проте не реалізував пенальті. А от Сабо пізніше таки забив у ворота господарів, але Бабаті та Кенівеш тепер вивели Залаегерсег вперед. Остаточний рахунок встановив Папп на четвертій компенсованій хвилині.

Завдяки цій нічиїй Залаегерсег набрав 22 очки та піднявся на 8 місце, Пакш з 25 пунктами розташувався на шостій сходинці.

"Сам винен": Мар'ян Швед дав відверте інтерв'ю – назвав усі причини недавнього застою і шкодує лише про одне