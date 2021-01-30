Ференцварош не зміг переграти Кішварду в матчі 18-го туру чемпіонату Угорщини. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 18-й тур

Ференцварош – Кішварда – 1:1

Голи: Узуні, 58 – Єлена, 39

Нереалізований пенальті: Харатін, 12 (Ференцварош)

Перший тайм вийшов для Ференцвароша невдалим: на 12 хвилині підопічні заробили пенальті, але Харатін не зміг його реалізувати – голкіпер впорався із добиванням українця. А перед перервою Єлена вивів гостей вперед.

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Ференцварош відігрався по перерві, гол в активі Узуні, проте на більше команда Реброва не спромоглась попри перевагу за ударами (13 проти 9 загалом та 6 проти 3 у площину). Зазначимо, що Харатін та Зубков вийшли у стартовому складі, проте обидва не дограли зустріч до кінця. Цікаво, що з 4 матчів у поточному році підопічні Реброва здобули лише одну перемогу в чемпіонаті – до цього команда лише двічі втрачала очки.

Ця нічия не завадила Ференцварошу залишитись першим – відрив від Фехервара становить 11 очок, проте команда Петряка сьогодні проведе свій матч. Кішварда з 28 пунктами розташувався на третьому місці.

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