Залаэгерсег и Пакш устроили настоящее результативное безумие в матче 18-го тура венгерской первенства. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2020/21, 18-й тур

Залаэгерсег – Пакш – 4:4

Голы: Сепе, 6, Фаворов, 46, Бабати, 78, Кенивеш, 83 – Богнар, 30, Ган, 37, Сабо, 74, Папп, 90+4

Нереализованный пенальти: Ган, 58

Залаэгерсег уже на первых минутах вышел вперед в счете благодаря голу Сепе. Впрочем, Пакш до перерыва вышел вперед благодаря Богнару и Гану. Сразу после перерыва Фаворов сравнял счет.

Ференцварош снова не смог победить в 2021 году – Харатин не реализовал пенальти, подведя Реброва

Ган снова мог вывести Пакш вперед, однако не реализовал пенальти. А вот Сабо позже таки забил в ворота хозяев, но Бабати и Кенивеш теперь вывели Залаэгерсег вперед. Окончательный счет установил Папп на четвертой компенсированной минуте.

Благодаря этой ничьей Залаэгерсег набрал 22 очка и поднялся на 8 место, Пакш с 25 пунктами расположился на шестой строчке.

"Сам винен": Мар'ян Швед дав відверте інтерв'ю – назвав усі причини недавнього застою і шкодує лише про одне