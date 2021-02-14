"Був непростий матч у непростих погодних умовах. Ми раді, що почали другу частину чемпіонату з перемоги. Взагалі добре, що матч відбувся, адже капризи у погоди були дуже пристойні. Найголовніше, що є результат і він на нашу користь.

"Виродків понабирали, бл**ь, чорнож***х": расистський скандал у матчі УПЛ

Чи була у мене додаткова мотивація на матч проти колишньої команди? Не сказав би. Я провів у Десні з цими хлопцями хороший час, ми багато чого пройшли разом. Але цього разу була лише спортивна складова, тому, звичайно, мені хотілося перемогти у матчі проти чернігівців.

Думаю, Десна – це гідний конкурент у боротьбі за третє місце. Хоча є ті ж Ворскла та Колос – міцні колективи, які теж будуть боротися за призові місця. Дистанція довга, тому нікого списувати з рахунків ще не можна. Ми забили першими, але потім пропустили. Сміливість допомогла нам схилити чашу терезів на свою користь", – сказав Фаворов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Зорі вдалось вирвати перемогу у Десни з рахунком 2:1 і обійти чернігівців у турнірній таблиці чемпіонату України.

Зоря завдяки дублю Гладкого перемогла Десну в битві за п'єдестал УПЛ