"Был непростой матч в сложных погодных условиях. Мы рады, что начали вторую часть чемпионата с победы. Вообще хорошо, что матч состоялся, ведь капризы у погоды были очень приличные. Самое главное, что есть результат и он в нашу пользу.

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Была ли у меня дополнительная мотивация на матч против бывшей команды? Не сказал бы. Я провел в Десне с этими ребятами хорошее время, мы многое прошли вместе. Но на этот раз была только спортивная составляющая, поэтому, конечно, мне хотелось победить в матче против черниговцев.

Думаю, Десна – это достойный конкурент в борьбе за третье место. Хотя есть те же Ворскла и Колос – крепкие коллективы, которые тоже будут бороться за призовые места. Дистанция длинная, поэтому никого списывать со счетов пока нельзя. Мы забили первыми, но затем пропустили. Смелость помогла нам склонить чашу весов в свою пользу", – сказал Фаворов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Заре удалось вырвать победу у Десны со счетом 2:1 и обойти черниговцев в турнирной таблице чемпионата Украины.

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