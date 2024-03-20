У пакет допомоги від благодійного фонду Favbet Foundation вартістю більш як 1,7 млн увійшли 10 DJI Mavic 3 та 5 DJI Mavic 3Т з тепловізійною камерою. Всі 15 дронів вже були передані підрозділам ДШВ для виконання бойових завдань на лінії зіткнення.

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Подібні дрони активно використовуються нашими військовими для розвідки, наведення вогню артилерії, а також "скидів" на ворожі позиції. Тепловізійна оптика моделі Mavic 3T також дозволяє виявляти ворожу техніку та особовий склад в умовах поганої видимості та навіть вночі.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

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"Десантно-штурмові війська – вістря списа будь-якого наступу. Вони тіснять ворога з української землі та тримають найважливіші рубежі. Ми ж продовжуємо підтримувати наше військо усім необхідним для цієї роботи", – кажуть у Favbet Foundation.

Аналогічний пакет допомоги – 15 дронів Mavic – також передали бійцям Головного управління розвідки.

Окрім прямої передачі дронів, у 2023-2024 роках компанія брала участь в усіх ключових проєктах United24 з розбудови безпілотних спроможностей ЗСУ та інших Сил оборони.

Favbet Foundation входить у групу компаній Favbet. У 2023 році FAVBET задонатили 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для новоствореної "Армії дронів", а також стали найбільшими корпоративними донорами Операції "Єдність" із закупівлі 15 000 FPV-дронів.

Цього року компанія взяла участь у проєкті з придбання 35 морських дронів Sea Baby для СБУ, кожен з яких коштує 8,5 млн грн. FAVBET передали 10 млн грн та отримали право назвати власний дрон "Фаворит".

З осені минулого року FAVBET також патронує роту ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фаворит" в складі ЗСУ, закриваючи потреби підрозділу у безпілотниках, авто та супутньому обладнанні.