В пакет помощи от благотворительного фонда Favbet Foundation стоимостью более 1,7 млн вошли 10 DJI Mavic 3 и 5 DJI Mavic 3Т с тепловизионной камерой. Все 15 дронов уже были переданы подразделениям ДШВ для выполнения боевых задач на линии соприкосновения.

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Подобные дроны активно используются нашими военными для разведки, наведения огня артиллерии, а также "сбросов" на вражеские позиции. Тепловизионная оптика модели Mavic 3T также позволяет обнаруживать вражескую технику и личный состав в условиях плохой видимости и даже ночью.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

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"Десантно-штурмовые войска – острие копья любого наступления. Они теснят врага с украинской земли и держат важнейшие рубежи. Мы же продолжаем поддерживать наше войско всем необходимым для этой работы", – говорят в Favbet Foundation.

Аналогичный пакет помощи – 15 дронов Mavic – также передали бойцам Главного управления разведки.

Кроме прямой передачи дронов, в 2023-2024 годах компания участвовала во всех ключевых проектах United24 по развитию беспилотных возможностей ВСУ и других Сил обороны.

Favbet Foundation входит в группу компаний Favbet. В 2023 году FAVBET задонатили 57 млн грн на закупку 53 новых пикапов для вновь созданной "Армии дронов", а также стали крупнейшими корпоративными донорами Операции "Единство" по закупке 15 000 FPV-дронов.

В этом году компания приняла участие в проекте по приобретению 35 морских дронов Sea Baby для СБУ, каждый из которых стоит 8,5 млн грн. FAVBET передали 10 млн грн и получили право назвать собственный дрон "Фаворит".

С осени прошлого года FAVBET также патронирует роту ударных беспилотных авиационных комплексов "Фаворит" в составе ВСУ, закрывая потребности подразделения в беспилотниках, авто и сопутствующем оборудовании.