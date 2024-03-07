У лютому за сприяння FAVBET команда "Відсічі" провела для учнів центру новий курс, присвячений бойовому забезпеченню роботи підрозділів з використанням БпЛА різних типів. В ході курсу слухачі опановують основи використання БпЛА та специфіку їх бойового застосування.

Бійці "Фавориту" отримали ще 50 FPV-дронів від FAVBET

Серед тем навчання:

– цілі та задачі підрозділів БпАК (безпілотних авіаційних комплексів);

– технічні особливості застосування різних комплексів;

– засоби комунікації та безпека застосування на полі бою;

– тактичні прийоми при використанні БпЛА;

– тактика прикриття роботи, маскування та фортифікація;

– топографія і гаджети на полі бою;

– ведення повітряної розвідки та організація взаємодії підрозділів ЗСУ на полі бою та в тилу.

"Також на прохання бійців ми провели невеликий тренінг з психологічною складовою. Люди дійсно мають велику втому та проблеми в родинах. На жаль, не всі витримують такий тиск. Підготовка пройшла з максимальним ефектом, хлопці задоволені, що для нас є величезною нагородою", – поділилися представники ГС "Відсіч".

Партнерство FAVBET та ГС "Відсіч" – частина системних зусиль групи компаній Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation з підтримки української армії. Сьогодні загальна сума допомоги Силам оборони України вже складає більш як 300 млн грн.