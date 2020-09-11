Ансу Фаті травмувався на тренуванні каталонського клубу, повідомляє офіційний сайт Барси.

Сім'я Фаті ледь не збожеволіла після гола форварда у ворота України – вірусне відео

Лікарі одразу визначили пошкодження правого стегна, але для точнішого діагнозу 17-річному нападнику проведуть детальний огляд, тоді і стануть відомі терміни повернення Ансу на поле.

Вже 13 вересня каталонці могли б розпочати новий сезон Ла Ліги матчем проти Ельче, але поєдинок перенесли через спалах COVID-19 у таборі суперника. Нагадаємо, Фаті брав участь у поєдинку збірної Іспанії проти України, і навіть відзначився голом у ворота Пятова.

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