Молодий нападник "Фурії Рохи" своїми подвигами на футбольному полі у матчі проти "синьо-жовтих" завдячує, у тому числі, і шаленій підтримці своїх рідних.

У матчі другого туру Ліги націй 17-річний нападник каталонської Барселони Ансу Фаті став одним з героїв поєдинку. Спочатку він заробив пенальті, який впевнено реалізував Серхіо Рамос, а згодом і сам відзначився у воротах Андрія Пятова.

Іспанія – Україна: юний Фаті скромно оцінив свою роль у перемозі

Обидва епізоди увійшли в історію іспанського футболу. Фаті заробив пенальті вже на 87-й секунді гри – ще ніколи "Фурія Роха" не отримувала право на 11-метровий настільки рано. Окрім того, його результативний постріл, який став дебютним для талановитого тінейджера (Фаті вдалось відзначиться вже у другому своєму матчі за збірну) зробив Ансу наймолодшим бомбардиром в історії збірної Іспанії.

Очевидно, форвард відчував підтримку своїх рідних, які через пандемію коронавірусу не змогли підтримати Фаті на трибунах і зібрались біля телевізора. Видання Get Spanish Football News на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікувало відео, на якому родина Ансу емоційно реагує, мало не божеволіючи, від забитого гола свого родича.

Відмовив Реалу та вже б'є рекорди в Барселоні: історія Ансу Фаті, який став кривдником збірної України