Фати получил повреждение на тренировке Барселоны
Барселона понесла потери перед стартом нового сезона чемпионата Испании.
Ансу Фати травмировался на тренировке каталонского клуба, сообщает официальный сайт Барсы.
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Врачи сразу определили повреждение правого бедра, но для точного диагноза 17-летнему нападающему проведут детальный осмотр, тогда и станут известны сроки возвращения Ансу на поле.
Уже 13 сентября каталонцы могли бы начать новый сезон Ла Лиги матчем против Эльче, но поединок перенесли из-за вспышки COVID-19 в лагере соперника. Напомним, Фати участвовал в поединке сборной Испании против Украины, и даже отметился голом в ворота Пятова.
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