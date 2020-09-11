Ансу Фати травмировался на тренировке каталонского клуба, сообщает официальный сайт Барсы.

Семья Фати едва не сошла с ума после гола форварда в ворота Украины – вирусное видео

Врачи сразу определили повреждение правого бедра, но для точного диагноза 17-летнему нападающему проведут детальный осмотр, тогда и станут известны сроки возвращения Ансу на поле.

Уже 13 сентября каталонцы могли бы начать новый сезон Ла Лиги матчем против Эльче, но поединок перенесли из-за вспышки COVID-19 в лагере соперника. Напомним, Фати участвовал в поединке сборной Испании против Украины, и даже отметился голом в ворота Пятова.

Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги