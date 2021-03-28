Ансу Фаті відмовляється від операції по видаленню меніска, яку йому рекомендують лікарі, повідомляє AS.

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Таке хірургічне втручання швидше та більш ефективно вирішить проблему 18-річного вундеркінда з коліном, але через 8-10 років відсутність меніска спровокує інші проблеми зі суглобом. Ансу обрав лікування ін'єкціями, щоб не лягати під ніж. У Барсі не вірять в ефективність такого лікування і схиляють нападника до операції.

У нинішньому сезоні Ла Ліги чере травму Фаті провів лише 7 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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