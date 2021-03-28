Ансу Фати отказывается от операции по удалению мениска, которую ему рекомендуют врачи, сообщает AS.

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Такое хирургическое вмешательство быстрее и эффективнее решит проблему 18-летнего вундеркинда с коленом, но через 8-10 лет отсутствие мениска спровоцирует другие проблемы с суставом. Ансу выбрал лечение инъекциями, чтобы не ложиться под нож. В Барсе не верят в эффективность такого лечения и склоняют нападающего к операции.

В нынешнем сезоне Ла Лиги чере травму Фати провел всего 7 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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