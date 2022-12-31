Евертон розписав нічию з Манчестер Сіті в рамках 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Сіті відкрив рахунок в середині першого тайму. Марез познущався з Микленка і викотив на удар Холанду. Норвежець забив уже свій 21-й м'яч у сезоні. Це рекорд. Ніхто й ніколи не забивав більше до Нового року.

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Проте втримати перевагу "містяни" не змогли. У другій половині свій високий індивідуальний клас продемонстрував Грей. На цьому й усе. Нічия, якій дуже зрадів лондонський Арсенал. Тепер Манчестер Сіті відстає від лідера на 7 очок. Евертон все ще поруч із зоною вильоту.