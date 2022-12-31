Манчестер Сити открыл счет в середине первого тайма. Марез поиздевался над Микленко и выкатил на удар Холанду. Норвежец забил свой 21-й мяч в сезоне. Это рекорд. Никто и никогда не забивал больше до Нового года.

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Однако удержать преимущество "горожане" не смогли. Во второй половине свой высокий индивидуальный класс продемонстрировал Грей. На этом все. Ничья, которой очень обрадовался лондонский Арсенал. Теперь Манчестер Сити отстает от лидера в 7 очков. Эвертон все еще рядом с зоной вылета.