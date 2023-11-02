На 12-й хвилині Клюйверт протягом однієї атаки міг двічі розписатись у воротах Ліверпуля – Джо Гомес "зробив все" для того, аби нідерландець відзначився. Не пощастило. У відповідь сам на сам втік Салах, але примудрився не забити з вигідної позиції.

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В середині тайму Крісті змарнував чудову нагоду вивести Борнмут вперед: Білінг отримав діагональ на правий фланг, скинув під удар Раяну в район одинадцятиметрової позначки, але той пробив повз ворота. На 31-й хвилині Ліверпуль вийшов вперед: Забарний виніс сферу після навісу з кутового, та відскочила до Елліота, Харві пробив, Раду відбив, але Гакпо був першим на добиванні.

Господарям вдалось відігратись по перерві: Гомес після навісу з кутового зосередився на боротьбі з Забарним і проспав Клюйверта, який результативно замкнув на дальній стійці (українець, таким чином, став опосередкованим співавтором гола). Однак не минуло і 10 хвилин, як мерсисайдці знову вийшли вперед – шедевральний удар вдався Нуньєсу, який з ліній штрафного закинув Раду за комірець. У чвертьфіналі Ліверпуль зіграє з Вест Хемом, який у паралельному матчі розгромив Арсенал з Зінченком.

Ліверпуль здолав Борнмут і пробився у чвертьфінал Кубка ліги – Нуньєс поклав шедевр, солідний виступ Забарного