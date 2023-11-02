На 12-й минуте Клюйверт в течение одной атаки мог дважды расписаться в воротах Ливерпуля – Джо Гомес "сделал все" для того, чтобы нидерландец отличился. Не повезло. В ответ на свидание с голкипером убежал Салах, но умудрился не забить из выгодной позиции.

Мудрик против Ньюкасла – результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка английской лиги

В середине тайма Кристи упустил прекрасную возможность вывести Борнмут вперед: Билинг получил диагональ на правый фланг, сбросил под удар Раяну в район одиннадцатиметровой отметки, но тот пробил мимо ворот. На 31-й минуте Ливерпуль вышел вперед: Забарный вынес сферу после навеса с углового, та отскочила к Эллиоту, Харви пробил, Раду отбил, но Гакпо был первым на добивании.

Хозяевам удалось отыграться после перерыва: Гомес после навеса с углового сосредоточился на борьбе с Забарным и проспал Клюйверта, который результативно замкнул на дальней штанге (украинец, таким образом, стал косвенным соавтором гола). Однако не прошло и 10 минут, как мерсисайдцы снова вышли вперед – шедевральный удар удался Нуньесу, который с линий штрафной забросил Раду за шиворот. В четвертьфинале Ливерпуль сыграет с Вест Хэмом, который в параллельном матче разгромил Арсенал с Зинченко.

Ливерпуль одолел Борнмут и пробился в четвертьфинал Кубка лиги – Нуньес положил шедевр, солидное выступление Забарного