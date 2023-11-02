Мудрик проти Ньюкасла – результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка англійської ліги
Напередодні ввечері визначились пари, які поборються за вихід у півфінал турніру.
У цьогорічному Кубку англійської ліги залишилось лише двоє українців з чотирьох. Віталій Миколенко напередодні в 1/8 фіналу допоміг Евертону розгромити Бернлі (3:0), а Челсі без травмованого Михайла Мудрика пройшов Блекберн (2:0). Натомість Арсенал з Олександром Зінченком був сенсаційно розбитий Вест Хемом (0:3), а Борнмут Іллі Забарного не зміг дотиснути Ліверпуль (1:2).
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Згідно з результатами жеребкування, у чвертьфіналі Кубка англійської ліги зіграють:
Евертон – Фулхем
Челсі – Ньюкасл
Порт Вейл – Мідлсбро
Ліверпуль – Вест Хем
Базові дати матчів – 19 або 20 грудня.
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