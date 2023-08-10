Начало чемпионата Англии уже на носу, а затем и старт Фэнтези АПЛ, в котором можно посоревноваться и с журналистами "Футбол 24".

"Футбол 24" продолжает готовиться к старту Fantasy АПЛ – игры, которая набирает популярность благодаря вовлеченности болельщика в поединки. Напомним, что здесь необходимо выбрать команду из 15 игроков, уложившись в бюджет (100 млн) и используя не более представителей одной команды. Футболисты набирают очки за голы, ассисты и т.д., в соответствии со своими выступлениями в реальных матчах.

На этот раз мы разобрали таких опасных для игры Хосепа Гвардиолу и Роберто Де Дзерби. Причина – любовь наставников к ротации, что заставляет некоторых игроков Fantasy АПЛ паниковать. Также рассмотрели и звездных новичков, в частности вратаря Манчестер Юнайтед Андре Онана, который после своего трансфера запомнился пропущенным голом с центра поля. Об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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