У рамках 3-го раунду Кубка англійської ліги лондонський Челсі розтрощив Барнслі на Стемфорд Брідж. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Кубок англійської ліги, 1/16 фіналу

Челсі – Барнслі – 6:0

Голи: Абрахам, 19, Хаверц, 28, 55, 65, Барклі, 49, Жиру, 83

Продовження серії Арсенала у відеоогляді матчу Кубка ліги проти Лестера

"Сині" не залишили шансів супернику, попри гру напіврезервним складом. Рахунок відкрив Таммі Абрахам, обікравши оборонця на підступах до штрафного – очна дуель із голкіпером завершилася на користь форварда збірної Англії. Далі Кай Хаверц реалізував і свій вихід віч-на-віч із воротарем.

А на старті другої половини Челсі забив ще двічі: Рос Барклі потужно пробив лівою у кут після чергової втрати м'яча поблизу карної зони, а той же Хаверц реалізував свій момент після елегантної скидки п'ятою від Абрахама. На 65-й хвилині німецький маг оформив хет-трик – він вискочив на побачення з Коллінзом і переграв того в ближньому бою. Добив "червоних" Олів'є Жиру, замкнувши головою фланговий навіс.

До слова, матч проти Барнслі став дебютним для Бена Чілвела та Тьягу Сілви.

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