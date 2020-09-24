Кубок английской лиги, 1/16 финала

Челси – Барнсли – 6:0

Голы: Абрахам, 19, Хаверц, 28, 55, 65, Баркли, 49, Жиру, 83

Продолжение серии Арсенала в видеообзоре матча Кубка лиги против Лестера

"Синие" не оставили шансов сопернику, несмотря на игру полурезервным составом. Счет открыл Тамми Абрахам, обворовав защитника на подступах к штрафной – очная дуэль с голкипером завершилась в пользу форварда сборной Англии. Далее Кай Хаверц реализовал и свой выход один на один с вратарем.

А на старте второй половины Челси забил еще дважды: Росс Баркли мощно пробил левой в угол после очередной потери мяча вблизи штрафной зоны, а тот же Хаверц реализовал свой момент после элегантной скидки пяткой от Абрахама. На 65-й минуте немецкий маг оформил хет-трик – он выскочил на свидание с Коллинзом и переиграл того в ближнем бою. Добил "красных" Оливье Жиру, замкнув головой фланговый навес.

К слову, матч против Барнсли стал дебютным для Бена Чилвелла и Тиагу Силвы.

Кубок лиги: Челси благодаря хет-трику Хаверца уничтожил Барнсли, Ньюкасл поиздевался над Моркемом, Арсенал выбил Лестер