Борусія М змогла врятуватися від поразки під кінець зустрічі з Дармштадтом. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Борусія М отримала на початку матчу два голи у свої ворота від новачка Бундесліги. Втім, Дармштадт на цьому не зупинився і на перерву господарі пішли з рахунком 3:0 на свою користь. В другому таймі "жеребцям" посміхнулась доля. Гравець суперника заробив вилучення за грубий фол. Борусія М скористалася чисельною перевагою і зуміла врятуватися від поразки.

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Нічия принесла Дармштадту перший бал в цьому сезоні, але вони досі перебувають в зоні вильоту. Борусія набрала два очки і перемістилася на 14 сходинку.