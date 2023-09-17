Боруссия М смогла спастись от поражения под конец встречи с Дармштадтом. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Боруссия М получила в начале матча два гола в свои ворота от новичка Бундеслиги. Впрочем, Дармштадт на этом не остановился и на перерыв хозяева ушли со счетом 3:0 в свою пользу. Во втором тайме "жеребцам" улыбнулась судьба. Игрок соперника заработал удаление за грубый фол. Боруссия М воспользовалась численным преимуществом и сумела спастись от поражения.

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Ничья принесла Дармштадту первый балл в этом сезоне, но они все еще находятся в зоне вылета. Боруссия набрала два очка и переместилась на 14 строчку.