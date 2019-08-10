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Фантастичний гол Безбородька та два вилучення у відеоогляді матчу Олександрія – Олімпік – 2:1

10 серпня 22:38 417 Читать на русском
Фантастичний гол Безбородька та два вилучення у відеоогляді матчу Олександрія – Олімпік – 2:1
Олександрія – Олімпік

Олександрія мінімально перемогла Олімпік у 3 турі УПЛ (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

43’ Антон Шендрік
61’ Денис Безбородько
74’ Гліб Бухал
 
Матар Діейє 56’
Роман Вантух 59’
43’ Антон Шендрік
56’ Матар Діейє
59’ Роман Вантух
61’ Денис Безбородько
74’ Гліб Бухал

Відбувся поєдинок третього туру чемпіонату України між Олександрією та Олімпіком. Підопічні Шарана вийшли вперед наприкінці першого тайму.

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У другій половині зустрічі Олімпік зрівняв рахунок і майже одразу залишився у меншості. Згодом гравець Олександрії Денис Безбородько забив неймовірний гол з дальньої дистанції. Відтак, підсумковий рахунок у матчі – 2:1.

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Підопічні Володимира Шарана з трьома пунктами тримаються на десятій позиції в турнірній таблиці, в той час як Олімпік залишився на передостанній сходинці з нулем у графі набраних залікових балів.

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