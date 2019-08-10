Фантастичний гол Безбородька та два вилучення у відеоогляді матчу Олександрія – Олімпік – 2:1

Олександрія мінімально перемогла Олімпік у 3 турі УПЛ (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Відбувся поєдинок третього туру чемпіонату України між Олександрією та Олімпіком. Підопічні Шарана вийшли вперед наприкінці першого тайму.

Олександрія втримала важку перемогу над Олімпіком у матчі з двома вилученнями – Безбородько забив фантастичний гол

У другій половині зустрічі Олімпік зрівняв рахунок і майже одразу залишився у меншості. Згодом гравець Олександрії Денис Безбородько забив неймовірний гол з дальньої дистанції. Відтак, підсумковий рахунок у матчі – 2:1.

Дебютний гол Родрігеса у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:2

Підопічні Володимира Шарана з трьома пунктами тримаються на десятій позиції в турнірній таблиці, в той час як Олімпік залишився на передостанній сходинці з нулем у графі набраних залікових балів.