Фантастический гол Безбородько и два удаления в видеообзоре матча Александрия – Олимпик – 2:1

Александрия минимально победила Олимпик в 3 туре УПЛ (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Состоялся поединок третьего тура чемпионата Украины между Александрией и Олимпиком. Подопечные Шарана вышли вперед в конце первого тайма.

Александрия удержала тяжелую победу над Олимпиком в матче с двумя удалениями – Безбородько забил фантастический гол

Во второй половине встречи Олимпик сравнял счет и почти сразу остался в меньшинстве. Впоследствии игрок Александрии Денис Безбородько забил невероятный гол с дальней дистанции. Поэтому, итоговый счет в матче – 2:1.

Дебютный гол Родригеса в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:2

Подопечные Владимира Шарана с тремя пунктами держатся на десятой позиции в турнирной таблице, в то время как Олимпик остался на предпоследней строчке с нулем в графе набранных зачетных баллов.