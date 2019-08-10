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Фантастический гол Безбородько и два удаления в видеообзоре матча Александрия – Олимпик – 2:1

22:38 43 Читати українською
Фантастический гол Безбородько и два удаления в видеообзоре матча Александрия – Олимпик – 2:1
Александрия – Олимпик

Александрия минимально победила Олимпик в 3 туре УПЛ (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

43’ Антон Шендрик
61’ Денис Безбородько
74’ Глеб Бухал
 
Матар Диейе 56’
Роман Вантух 59’
43’ Антон Шендрик
56’ Матар Диейе
59’ Роман Вантух
61’ Денис Безбородько
74’ Глеб Бухал

Состоялся поединок третьего тура чемпионата Украины между Александрией и Олимпиком. Подопечные Шарана вышли вперед в конце первого тайма.

Александрия удержала тяжелую победу над Олимпиком в матче с двумя удалениями – Безбородько забил фантастический гол

Во второй половине встречи Олимпик сравнял счет и почти сразу остался в меньшинстве. Впоследствии игрок Александрии Денис Безбородько забил невероятный гол с дальней дистанции. Поэтому, итоговый счет в матче – 2:1.

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Подопечные Владимира Шарана с тремя пунктами держатся на десятой позиции в турнирной таблице, в то время как Олимпик остался на предпоследней строчке с нулем в графе набранных зачетных баллов.

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