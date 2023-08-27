Підопічні Піолі впевнено стартували в новому сезоні. В першому турі розібралися з Болоньєю, а в другому не залишили шансів Торіно. Перший м'яч Мілан організував на 33 хвилині. В другому матчі поспіль Крістіан Пулішіч відзначається за нову команду. До перерви "россонері" вже мали перевагу у два голи. Крапку в матчі поставив Жиру, який оформив дубль.

Мілан завдяки розгрому став лідером Серії А – лінивий дубль Жиру, магія від Тео і Леау, новачок повторив досягнення Шеви

Завдяки блискучій перемозі Мілан набрав максимум очок в двох турах. Підопічні Піолі очолюють турнірну таблицю Серії А, маючи найкращу різницю забитих-пропущених. В активі Торіно лише один бал.