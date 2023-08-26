Чемпіонат Італії, 2 тур

Мілан – Торіно – 4:1

Голи: Пулішіч, 33, Жиру, 43 (п), 65 (п), Тео, 45+2 – Схюрс, 36

Верона – Рома – 2:1

Голи: Дуда, 4, Нгонж, 46+3 – Ауар, 56

Новачки Мілана продовжують давати результат. Щоправда, сьогодні їм активно допомагали Леау і Жиру. Втім, перший гол організував десант із Челсі – Лофтус-Чік викотив Пулішічу на порожні ворота. Американець забив у обох стартових турах – в епоху трьох очок за перемогу таке серед гравців "россонері" вдавалося лише Андрію Шевченку, Оліверу Бірхоффу, Жеремі Менезу та Маріо Балотеллі.

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Торіно оперативно відігрався, але це лише розізлило господарів Сан-Сіро. До перерви Мілан забив ще двічі. Жиру реалізував пенальті, а потім шоу влаштували Тео і Леау. Вони завдяки комбінаціям переграли оборону биків, і француз елегантно перекинув голкіпера. Дуже красивий гол. У другому таймі гра була спокійною. Мілан впевнено довів справу до перемоги. Відзначимо лише ще один пенальті, який Леау заробив для Жиру. Француз оформив дубль (двічі реалізував 11-метрові) і очолив список найкращих бомбардирів.

Рома чекає, що Лукаку прийде і вирішить усі проблеми. Якщо у першому турі "вовки" доволі випадково втратили перемогу над Салернітаною, то сьогодні умови диктувала Верона. Дуда вже на 4-й хвилині відкрив рахунок. Гості наскільки піддалися бажанню відігратися, що забули про оборону. Нгонж вибіг на побачення з кіпером ще зі своєї половини й подвоїв перевагу.

Рома відіграла один м'яч на старті другої половини. Белотті ефектно приборкав м'яч і намагався переправити його в сітку, але сталося це лише після втручання Ауара. Часу відігратися було багато, але підопічні Жозе Моурінью спромоглися заробити лише відчутну перевагу в статистичних показниках. Верона була не проти, адже три очки однаково дісталися їй. Рома жахливо почала сезон.

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