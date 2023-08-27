Милан сокрушил Торино во втором туре Серии А. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Подопечные Пиоли уверенно стартовали в новом сезоне. В первом туре разобрались с Болоньей, а во втором не оставили шансов Торино. Первый мяч Милан организовал на 33 минуте. Во втором матче подряд Кристиан Пулишич отмечается за новую команду. До перерыва "россонери" уже имели преимущество в два гола. Точку в матче поставил Жиру, который оформил дубль.

Милан стал лидером Серии А – ленивый дубль Жиру, магия от Тео и Леау, новичок повторил достижение Шевченко

Благодаря блестящей победе Милан набрал максимум очков в двух турах. Подопечные Пиоли возглавляют турнирную таблицу Серии А, имея лучшую разницу забитых-пропущенных. В активе Торино лишь один балл.