Найближчий матч між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем знову може бути зірваний і перенесений на інший час.

Манчестер Юнайтед у понеділок приймає Ліверпуль, переживаючи катастрофічний період. "Дияволи" стартували у чемпіонаті з двох поразок від аутсайдерів і перебувають на останньому місці в таблиці. І гра, і результати, і атмосфера навколо клубу – все жахливе.

Близько 10 тисяч вболівальників МЮ планують влаштувати протест перед дербі з Ліверпулем. Вони знову вимагатимуть у Глейзерів продати клуб. Попередній масштабний протест проти власників завершився зірваним матчем з Ліверпулем. 2 травня 2021-го фани прорвалися на поле Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: початок дербі перенесли через протести фанатів – гравців заблокували в готелі

Юрген Клопп попередив, що не збирається терпіти нового перенесення. "Я сподіваюся, що цього не трапиться знову, але якщо раптом – ми повинні отримати технічну перемогу. Ліверпуль ніяк не може вплинути на ситуацію, якщо вболівальники МЮ не хочуть, щоб матч відбувся.

Ми не можемо ламати свій план і шукати потім вікно для гри. Я поняття не маю, що вони там задумали. Але ми ніякого відношення до цього не маємо. Ліверпуль просто хоче забрати свої очки. Ми підготувалися до матчу", – цитує Клоппа Daily Mail.