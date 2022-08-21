Ближайший матч между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем снова может быть сорван и перенесен на другое время.

Манчестер Юнайтед принимает Ливерпуль в понедельник, переживая катастрофический период. "Дьяволы" стартовали в чемпионате с двух поражений от аутсайдеров и находятся на последнем месте в таблице. И игра, и результаты, и атмосфера вокруг клуба – все ужасно.

Около 10 тысяч болельщиков МЮ планируют устроить протест перед дерби с Ливерпулем. Они снова потребуют у Глейзеров продать клуб. Предыдущий масштабный протест против владельцев завершился сорванным матчем с Ливерпулем. 2 мая 2021-го фаны прорвались на поле Олд Траффорд.

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Юрген Клопп предупредил, что не собирается терпеть новый перенос. "Я надеюсь, что этого не случится снова, но если вдруг – мы должны получить техническую победу. Ливерпуль никак не может повлиять на ситуацию, если болельщики МЮ не хотят, чтобы матч состоялся.

Мы не можем ломать свой план и потом искать окно для игры. Я понятия не имею, что они там задумали. Но мы никакого отношения к этому не имеем. Ливерпуль просто хочет забрать свои очки. Мы подготовились к матчу", – цитирует Клоппа Daily Mail.