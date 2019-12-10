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Фанатка Моурінью з 38-ма татуюваннями на його честь зганьбилася, набивши неправильну емблему Тоттенхема

12:55 1301 Читать на русском
Фанатка Моурінью з 38-ма татуюваннями на його честь зганьбилася, набивши неправильну емблему Тоттенхема
Жозе Моурінью / фото із соцмереж

62-річна Вів'єн Бодікоут, яка є палкою прихильницею Жозе Моурінью, може розчарувати португальського тренера.

Фанатка Жозе Моурінью Вів Бодікоут відома численними татуюваннями, присвяченими португальському тренеру. Таких на її тілі одразу 38.

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Тепер же мешканка Лестершира з нагоди повернення Жозе в АПЛ вирішила набити татуювання з логотипом Тоттенхема, але вийшло не надто вдало. Справа в тому, що замість емблеми "Шпор" (англійською – "Spurs") на тілі Вів'єн тепер зображене лого американської баскетбольної команди Сан-Антоніо, яка має аналогічне прізвисько. Реакція Моурінью на цей конфуз своєї фанатки залишається невідомою.

Нагадаємо, нещодавно Моурінью очолив Тоттенхем, замінивши на цій посаді звільненого Маурісіо Почеттіно.

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Теги
футбольні курйози Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью футбольні фанати
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