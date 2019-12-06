62-річна фанатка зробила 38 татуювань, присвячених Моурінью – фото героїні вражають

Любов до своїх кумирів проявляється по-різному у будь-якому віці.

Літня фанатка португальця Жозе Моурінью зробила на своєму тілі 38 татуювань, присвячених головному тренеру Тоттенхема. 62-річна Вів Бодікоут витратила на натільні витвори мистецтва кілька тисяч фунтів стерлінгів.

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"Майже впевнена, що за останні роки витратила кілька тисяч фунтів на татуювання з Жозе Моурінью. Насправді це вартувало того, адже я дуже сильно люблю його. І я готова витратити ще більше на подібне. Я вже роздумую над тим, яке з татуювань буде наступним і хто його зробить для мене", – наводить слова Бодікоут видання The Sun.

Нагадаємо, Моурінью був призначений головним тренером Тоттенхема 20 листопада 2019 року. На цій посаді він змінив аргентинського наставника Маурісіо Почеттіно.

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