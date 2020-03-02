Фанати Црвени Звезди влаштували грандіозне фаєр-шоу на дербі з Партизаном – вражаюче відео

У 24 турі чемпіонату Сербії Црвена Звезда приймала свого найбільш принципового суперника – Партизан.

Самого футболу на стадіоні Райко Мітіча в Белграді було не дуже багато – гра закінчилася з рахунком 0:0. Найбільшу увагу привернуло масштабне фаєр-шоу у виконанні ультрас господарів. Яскравий перфоманс з використанням піротехніки вже традиційно перервав гру на декілька хвилин.

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Зазначимо, що Црвена Звезда впевнено лідирує у чемпіонаті Сербії. "Червоно-білі" випереджають Партизан на 11 очок.

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