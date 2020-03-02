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Фанаты Црвены Звезды устроили грандиозное фаер-шоу на дерби с Партизаном – впечатляющее видео

10:43 72 Читати українською
Фанаты Црвены Звезды устроили грандиозное фаер-шоу на дерби с Партизаном – впечатляющее видео
Фанаты Црвены Звезды устроили фаер-шоу / Fanatik

В 24 туре чемпионата Сербии Црвена Звезда принимала своего самого принципиального соперника – Партизан.

Самого футбола на стадионе Райко Митича в Белграде было не очень много – игра закончилась со счетом 0:0. Наибольшее внимание привлекло масштабное фаер-шоу в исполнении ультрас хозяев. Яркий перфоманс с использованием пиротехники уже традиционно прервал игру на несколько минут.

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Отметим, что Црвена Звезда уверенно лидирует в чемпионате Сербии. "Красно-белые" опережают Партизан на 11 очков.

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