Рейнджерс у поточному сезоні демонструє чудову гру. Після 31-го туру команда з Глазго випереджає найближчого переслідувача на 18 очок.

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Домашній поєдинок проти Сент-Міррена фанати вирішили відсвяткувати на повну. Перед входом на стадіон Айброкс зібрались сотні уболівальників, які, попри пандемічні обмеження, влаштували справжнє співоче дійство.

На власній шкірі відчув заряд на гру і головний тренер команди Стівен Джеррард. Лише завдяки поліцейським фахівцю вдалось заїхати на територію стадіону – вболівальники влаштували йому так званий "коридор пошани": кожен намагався сфотографувати легенду, кинути на капот його авто шалик чи просто постукати у вікно.

Нагадаємо, поєдинок проти Сент-Міррена розпочнеться сьогодні, 6 березня, о 17:00. До слова, Джеррард має великі шанси повернути клубу титул чемпіонів Шотландії після 10-річної паузи.

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