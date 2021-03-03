Боси "рейнджерів" стурбовані кризою Юргена Клоппа у Ліверпулі, повідомляє Football Insider.

Джеррард увійшов в елітний клуб тренерів Рейнджерс

Не секрет, що Джеррард є одним з головних претендентів на заміну німцю. Щоправда, повернення легенди Ліверпуля явно не планувалось на літо 2021 року. Чинний контракт тренера Рейнджерс розрахований до 2024-го, так само як і у Клоппа. Шотландський клуб сподівається, що німецький фахівець таки втримається на Енфілді, і Ліверпуль не розпочне дострокове "полювання" на Джеррарда.

Додамо, що Рейнджерс з відривом у 15 очок впевнено випереджають Селтік у чемпіонаті Шотландії. Джеррард має великі шанси повернути клубу титул після 10-річної паузи.

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