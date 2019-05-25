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Фанати Реала повинні бути вдячними Бейлу, – екс-гравець Ліверпуля Раш

25 травня 21:57 253 Читать на русском
Фанати Реала повинні бути вдячними Бейлу, – екс-гравець Ліверпуля Раш
Гарет Бейл / REX FEATURES

Екс-гравець Ліверпуля та збірної Уельсу Іан Раш розповів, що думає про ситуацію навколо гравця Реала Гарета Бейла.

"Не розумію, що там відбувається у Бейла в команді. Він повинен йти куди хоче. Якщо він захоче залишитися, то нехай залишається. В Англії багато охочих підписати Гарета.

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Вболівальники Реала повинні йому аплодувати. На минулому фіналі Ліги чемпіонів він забив неймовірний гол у ворота Ліверпуля. Вони повинні говорити йому: "Велике спасибі за роботу", – поділився Раш у коментарі BBC.

У нинішньому сезоні Бейл взяв участь в 29 матчах Ла Ліги, забивши 8 голів і відадвши 3 ассисти.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл
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