Фанаты Реала должны быть благодарными Бейлу, – экс-игрок Ливерпуля Раш

Экс-игрок Ливерпуля и сборной Уэльса Иан Раш рассказал, что думает о ситуации вокруг игрока Реала Гарета Бейла.

"Не понимаю, что там происходит у Бейла в команде. Он должен уходить куда хочет. Если он захочет остаться, то пусть остается. В Англии много желающих подписать Гарета.

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Болельщики Реала должны ему аплодировать. В прошлом финале Лиги чемпионов он забил невероятный гол в ворота Ливерпуля. Они должны говорить ему: "Большое спасибо за работу", – поделился Раш в комментарии BBC.

В нынешнем сезоне Бейл принял участие в 29 матчах Ла Лиги, забив 8 голов и видадвшы 3 ассиста.

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