toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСІ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Моурінью майже 100-відсотково очолить Реал, – The Telegraph

12:19 1189 Читать на русском
Моурінью майже 100-відсотково очолить Реал, – The Telegraph
Жозе Моурінью / Reuters

Нині безробітний Жозе Моурінью може повернутися на посаду головного тренера мадридського Реала.

Португалець майже напевне очолить Реал після вильоту "вершкових" із Ліги чемпіонів, стверджує The Telegraph.

Екс-президент Реала Кальдерон: Зідан відмовився очолити мадридців

Очікується, що нинішній керманич мадридців Сантьяго Соларі допрацює до кінця сезону, оскільки Реал більше не претендує на титули цьогоріч. Натомість Моурінью повинен приступити до виконання обов'язків вже влітку. Президент "галактікос" Флорентіно Перес зберіг дружні взаємини з "Особливим", попри попередній досвід співпраці.

Жозе Моурінью вже працював із Реалом у 2010-2013 рр. Титулований фахівець на Бернабеу зумів лише одного разу стати чемпіоном Іспанії, а також здобув один Кубок Іспанії та один Суперкубок.

Катастрофа, якої Реал не бачив за свої 117 років: згадуючи тренера Ярмоленка, Роналду і ще 10 дивовижних фактів

Теги
Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Челсі – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
    Ліга Європи — 08:002328 Челсі – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
8
год
:
18
хв
Челсі
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук