Моурінью майже 100-відсотково очолить Реал, – The Telegraph

Нині безробітний Жозе Моурінью може повернутися на посаду головного тренера мадридського Реала.

Португалець майже напевне очолить Реал після вильоту "вершкових" із Ліги чемпіонів, стверджує The Telegraph.

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Очікується, що нинішній керманич мадридців Сантьяго Соларі допрацює до кінця сезону, оскільки Реал більше не претендує на титули цьогоріч. Натомість Моурінью повинен приступити до виконання обов'язків вже влітку. Президент "галактікос" Флорентіно Перес зберіг дружні взаємини з "Особливим", попри попередній досвід співпраці.

Жозе Моурінью вже працював із Реалом у 2010-2013 рр. Титулований фахівець на Бернабеу зумів лише одного разу стати чемпіоном Іспанії, а також здобув один Кубок Іспанії та один Суперкубок.

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