34-річний бразилець після 15 років у Реалі змінив прописку, підписавши контракт з Олімпіакосом. Угода розрахована на рік і містить можливість пролонгації.

Марсело офіційно став гравцем Олімпіакоса

Сьогодні ж Марсело обрав 12 номер, після чого його презентували перед заповненими трибунами Караіскакіса. Вболівальники просто скаженіли, викрикуючи назву команди, а бразилець підтанцьовував. Завершилось все фантастичним фаєр-шоу.

Можливість дебютувати за "ерітролефкі" в Марсело буде вже у четвер, 8 вересня, в матчі проти Нанта у Лізі Європи. У чемпіонаті Греції Олімпіакос наступний поєдинок проведе трьома днями пізніше.

This is how Olympiacos fans welcomed Marcelo



Incredible scenes!



(via @OlympiakosFr) pic.twitter.com/20QFjRItnt — ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2022

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