Фанати Олімпіакоса влаштували Марсело вогняний та гучний прийом: відео дня
Легендарний оборонець мадридського Реала Марсело відчув фантастичну підтримку у Греції.
34-річний бразилець після 15 років у Реалі змінив прописку, підписавши контракт з Олімпіакосом. Угода розрахована на рік і містить можливість пролонгації.
Марсело офіційно став гравцем Олімпіакоса
Сьогодні ж Марсело обрав 12 номер, після чого його презентували перед заповненими трибунами Караіскакіса. Вболівальники просто скаженіли, викрикуючи назву команди, а бразилець підтанцьовував. Завершилось все фантастичним фаєр-шоу.
Можливість дебютувати за "ерітролефкі" в Марсело буде вже у четвер, 8 вересня, в матчі проти Нанта у Лізі Європи. У чемпіонаті Греції Олімпіакос наступний поєдинок проведе трьома днями пізніше.
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