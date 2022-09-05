Фанаты Олимпиакоса устроили Марсело огненный и громкий прием: видео дня
Легендарный защитник мадридского Реала Марсело ощутил фантастическую поддержку в Греции.
34-летний бразилец после 15 лет в Реале сменил прописку, подписав контракт с Олимпиакосом. Соглашение рассчитано на год и содержит возможность пролонгации.
Марсело официально стал игроком Олимпиакоса
Сегодня же Марсело выбрал 12-й номер, после чего его презентовали перед заполненными трибунами Караискакиса. Болельщики просто обезумели, выкрикивая название команды, а бразилец подплясывал. Завершилось все фантастическим файер-шоу.
Возможность дебютировать за "эритролефки" у Марсело будет уже в четверг, 8 сентября, в матче против Нанта в Лиге Европы. В чемпионате Греции Олимпиакос следующий поединок проведет тремя днями позже.
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