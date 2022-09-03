Олімпіакос на своєму сайті оголосив про підписання екс-захисника Реала Марсело.

Марсело не зміг працевлаштуватися у топ-чемпіонаті та близький до переїзду в Грецію

Терміни та умови угоди не повідомляються, однак Transfermarkt зазначає, що 34-річний оборонець підписав з греками контракт на один сезон з можливістю пролонгації ще на рік.

Нагадаємо, Марсело перебрався у Реал з Флуміненсе у січні 2007 року і провів у складі мадридців 15 років (завоював 5 кубків Ліги чемпіонів, 3 Суперкубки УЄФА, чотири рази ставав тріумфатором Клубного чемпіонату світу, а також 6 разів вигравав золото чемпіону Іспанії, 2 Кубки і 5 Суперкубків Іспанії).

Влітку у нього завершився контракт із мадридським клубом, і бразилець став вільним агентом. Попри чутки про інтерес з боку Лестера, Монци, Байєра, Ніцци, клубів з МЛС і Катару, Марсело опинився у Греції. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро.

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