Матч між Марселем та Ніцци був зупинений на 75 хвилині зустрічі. Фанати Ніцци почали кидати пляшки та інші предмети у напрямку Дімітрі Пайє, а той вирішив відповісти їм. Розлючені вболівальники почали вибігати на поле, спровокувавши грандіозну сутичку, через яку поєдинок був перерваний.

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Гравці Ніцци та арбітр повернулись на поле приблизно через годину з наміром відновити гру. Втім, Марсель так і не повернувся з підтрибунного приміщення, відмовившись продовжувати грати. Головний арбітр зустрічі Бенуа Бастьєн достроково дав фінальний свисток. У зв'язку з цим Марсель, згідно з правилами Ліги 1, отримає технічну поразку.

Відзначимо, що гравці "провансальців" мали підстави не повертатись на поле. Одразу в трьох гравців, включно з Пайє, залишились болісні сліди від сутички з розлюченими фанатами.

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