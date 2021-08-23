Матч между Марселем и Ниццы был остановлен на 75 минуте встречи. Фанаты Ниццы начали бросать бутылки и другие предметы в направлении Димитри Пайе, а тот решил ответить им. Разъяренные болельщики начали выбегать на поле, спровоцировав грандиозную схватку, из-за которой поединок был прерван.

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Игроки Ниццы и арбитр вернулись на поле примерно через час с намерением возобновить игру. Впрочем, Марсель так и не вернулся из подтрибунного помещения, отказавшись продолжать играть. Главный арбитр встречи Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. В связи с этим Марсель, согласно правилам Лиги 1, получит техническое поражение.

Отметим, что игроки "провансальцев" имели основания не возвращаться на поле. Сразу у трех игроков, включая Пайе, остались болезненные следы от столкновения с разъяренными фанатами.

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