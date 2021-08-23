Ліга 1, 3-й тур

Ліон – Клермон – 3:3

Голи: Дембеле, 5 (пен.), 21, Пакета, 45+1 – Діоманд, 12 (аг.), Рашані, 80, 90+1

Бордо – Анже – 1:1

Голи: Мара, 10 – Тома, 38

Метц – Реймс – 1:1

Голи: Майга, 14 – Манетзі, 7

Монпельє – Лор'ян – 3:1

Голи: Саваньє, 50, Мавідіді, 58, Делор, 83 – Берто, 21 (аг.)

Вилучення: Мендес, 86 (Л)

Страсбур – Труа – 1:1

Голи: Томассон, 77 – Тузгар, 19

Ренн – Нант – 1:0

Гол: Терр'є, 58

Ніцца – Марсель – 1:0 (перерваний на 75 хвилині)

Гол: Дольберг, 49

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Ліон був фаворитом поєдинку з Клермоном і активно доводив свій статус. До 80 хвилини господарі перемагали з рахунком 3:1, але гості не здались та ще двічі забили до фінального свистка, вирвавши нічию.

Форвард Труа Микола Кухаревич розпочав матч проти Страсбура на лаві запасних. Команда українця швидко вийшла вперед. Ближче до завершення матчу господарі вирівняли становище. Після цього тренер Труа все ж випустив Миколу рятувати ситуацію, але змінити рахунок українцю не вдалось.

Багатим на емоції став двобій Ніцци та Марселя. Господарі відкрили рахунок на старті другого тайму, але завершити матч командам не судилось. Ближче до фінального свистка фани Ніцци почали кидати у зірку Марселя Дімітрі Пайє різноманітні предмети, а форвард відповів вболівальникам тим же. У підсумку розлючені фани вибігли на поле, і арбітр був змушений перервати матч.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ