Сьогодні зранку фанати "червоних дияволів" заблокували вхід до тренувальної бази – Каррінгтона, повідомляє ESPN.

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Плакати чітко передавали настрій протестувальників: "Глейзери, геть", "Ми вирішуємо, коли ви граєте" та інші. Поговорити з фанатами вийшли тренер Уле Гуннар Сульшер та хавбек Неманья Матіч. Лише після цього фанати пропустили гравців на базу.

Нагадаємо, родина Глейзерів володіє контрольним пакетом МЮ з 2005 року. Клуб був серед засновників "бунтівної" Суперліги, яка викликала додаткову хвилю обурення вболівальників.

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