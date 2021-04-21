Команда повернулася в Гельзенкірхен після поразки від Армінії (0:1), яка офіційно затвердила виліт "кнаппен" з еліти. Увечері біля стадіону на автобус чекала група ультрас. Футболістів змусили вийти для суворої розмови, яка переросла в закидання яйцями і побиття гравців.

Баварія впевнено перемогла Байєр, РБ Лейпциг програв Кельну, Армінія відправила Шальке в другу Бундеслігу

"Нам голосно і чітко сказали, що ми повинні соромитися самих себе. Щоб кожного з нас не було у клубі перед початком наступного сезону. Якщо цього не буде, наше життя стане для нас пеклом. Потім нас закидали яйцями. Потім був справжній вибух, ситуація різко загострилася – фанати напали на нас. З цього моменту ми просто тікали. Це був страх, чистий страх! Я просто втік. Деяких з нас штовхали і копали. Я шокований і не знаю, як ми зможемо дограти наступні матчі. Я не розумію, чому нас "кинули" до вболівальників. Клуб запевняв, що буде лише коротка розмова. Поліція чекала нижче, поки це все відбувалося", – зізнався анонімний гравець Шальке у коментарі Sport1.

Додамо, що клуб вже виступив з офіційною заявою, в якій засудив жорстоку поведінку фанатів. Востаннє гельзенкірхенці покидали еліту 33 роки тому.

Парамон: фарт для Лобановського, 100 євро від Каладзе, пістолет Макарова, німецьке порно й інші пригоди суперфана Динамо