Болельщики Манчестер Юнайтед в который раз выразили недовольство действиями владельцев клуба – семьи Глейзеров.

Сегодня утром фанаты "красных дьяволов" заблокировали вход тренировочной базы – Каррингтона, сообщает ESPN.

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Плакаты четко передавали настроение протестующих: "Глейзеры, вон", "Мы решаем, когда вы играете" и другие. Поговорить с фанатами вышли тренер Уле Гуннар Сульшер и хавбек Неманья Матич. Только после этого фанаты пропустили игроков на базу.

Напомним, семья Глейзеров владеет контрольным пакетом МЮ с 2005 года. Клуб был среди основателей "мятежной" Суперлиги, которая вызвала дополнительную волну возмущения болельщиков.

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