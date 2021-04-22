Фанаты Манчестер Юнайтед не пускали игроков на тренировочную базу и требуют отставки Глейзеров
Болельщики Манчестер Юнайтед в который раз выразили недовольство действиями владельцев клуба – семьи Глейзеров.
Сегодня утром фанаты "красных дьяволов" заблокировали вход тренировочной базы – Каррингтона, сообщает ESPN.
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Плакаты четко передавали настроение протестующих: "Глейзеры, вон", "Мы решаем, когда вы играете" и другие. Поговорить с фанатами вышли тренер Уле Гуннар Сульшер и хавбек Неманья Матич. Только после этого фанаты пропустили игроков на базу.
Напомним, семья Глейзеров владеет контрольным пакетом МЮ с 2005 года. Клуб был среди основателей "мятежной" Суперлиги, которая вызвала дополнительную волну возмущения болельщиков.
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